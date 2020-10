Licola. I militari dell’arma – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno setacciato le strade di Licola. Nella lente di ingrandimento dei carabinieri il contrasto al trasporto abusivo di persone e il rispetto del codice della strada.

Due uomini sono stati contravvenzionati per noleggio con conducente di veicolo non adibito a tale uso, 1 altro cittadino è stato invece sanzionato perché beccato alla guida di un’auto già sottoposta a sequestro amministrativo. Undici gli automobilisti trovati alla guida della propria auto senza la copertura assicurativa e tre le contravvenzioni per guida senza patente.

I carabinieri hanno poi sequestrato 10 veicoli, revocato 1 patente e 8 carte di circolazione.

Repressione ma anche prevenzione: 48 i veicoli controllati e 63 le persone identificate. Le sanzioni contestate dai militari dell’arma ammontano a 24mila euro, i controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

