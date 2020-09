Record di contagi in Campania. Oggi si registrano 295 nuovi casi di Covid-19. Mai così tanti, neanche durante il lockdown. A darne notizia è il bollettino del 28 settembre, diramato dall’Unità di Crisi.

Campania, bollettino del 28 settembre: sono quasi 300

La situazione si fa giorno dopo giorno più critica. Su 5500 tamponi processati, sono quasi 300 i nuovi contagiati. Ieri ne erano 245. L’incremento esponenziale dei casi di coronavirus nella regione più colpita in questa fase dell’emergenza non accenna ad arrestarsi. Il consulente del ministro della Salute, il professore Walter Ricciardi, ha definito “fuori controllo” la situazione dei contagi in Campania e nel Lazio e non esclude il rischio di un lockdown. Si registra anche un decesso nel bollettino di oggi. Di seguito i numeri del giorno trasmessi dall’Unità di Crisi.

Positivi del giorno: 295

Tamponi del giorno: 5.592

Totale positivi: 12.169

Totale tamponi: 584.072

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 461

Guariti del giorno: 144

Totale guariti: 5.968

