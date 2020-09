Rientro a scuola da incubo a Giugliano. Stamattina alcuni calcinacci si sono staccati dal cornicione del I° circolo didattico, in piazza Gramsci, proprio mentre una mamma stava accompagnando la figlioletta a scuola.

Paura a Giugliano, crollano calcinacci dalla scuola

Fortunatamente entrambe non hanno riportato lesioni, ma lo spavento è stato enorme e c’è stato un fuggi-fuggi generale. I frammenti di ardesia sono tutt’ora presenti sull’asfalto e la zona è stata interdetta dalle transenne.

E’ possibile che la pioggia intensa di questi giorni e le forti raffiche di vento abbiano provocato il cedimento di alcuni pezzi di cornicione. Nel frattempo sono stati allertati anche i vigili urbani, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Per molti studenti di Giugliano oggi comincia l’inizio delle lezioni, tra disagi e difficoltà, dopo sette mesi di fermo. Primo giorno di scuola anche per gli studenti del I° circolo didattico, finora rimasto chiuso per consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti dopo le attività elettorali.

continua a leggere su Teleclubitalia.it