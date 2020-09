Sono ancora più di 200 i contagi da Coronavirus oggi in Campania. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta 245 nuovi casi su 5.539 tamponi effettuati. Il trend negli ultimi giorni è sempre in crescita purtroppo e per questo il presidente della Regione ha emanato diverse ordinanze per provare a prevenire il contagio.

Leggi qui l’ordinanza. L’ultima oggi che prevede l’obbligo di tampone per chi rientra da alcuni paesi esteri.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 245

Tamponi del giorno: 5.539

Totale positivi: 11.874

Totale tamponi: 578.480

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 460

Guariti del giorno: 136

Totale guariti: 5.824

