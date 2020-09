Scuole chiuse a Melito fino al 3 ottobre. Questa la decisione del sindaco Antonio Amente. La curva epidemica del coronavirus che ha fatto registrare un’impennata di casi in Campania nelle ultime settimane preoccuperebbe il primo cittadino che ha così deciso di tenere le scuole chiuse.

Si torna dunque in classe lunedì 5 ottobre a Melito. Amente sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Ho prestato particolare attenzione alla situazione Covid ed in particolar modo a quanto l’aumento della curva dei contagi in Campania potesse condizionare l’inizio dell’anno scolastico per gli studenti dei nostri 3 Circoli cittadini ed il proseguo per quelli del liceo Kant e della media Marino Guarano”.