Sant’Antimo. Un bravissimo ragazzo, onesto e gran lavoratore. I vicini di casa lo descrivono con affetto e sono in pena per il giovane 21enne colpito da sei colpi di pistola alle gambe l’altro giorno. Gaetano oggi a causa di questa vile aggressione non ha più le gambe.

Gaetano perde entrambe le gambe

I medici sono stati costretti ad amputargliele a causa delle profonde ferite provocate dai colpi che gli hanno distrutto le ossa, i muscoli e i nervi. Il giovane è ricoverato al Pellegrini ed ora amici e parenti chiedono giustizia e soprattutto collaborazione. Chi ha visto parli.

I carabinieri infatti non hanno ottenuto collaborazione da nessuno. Nessuno ha visto, nessuno si è spontaneamente presentato dalle forze dell’ordine per dare dettagli utili. Di fatto i 4 balordi a bordo della macchina che ha inseguito la vettura di Gaetano, sono scomparsi.

La famiglia chiede aiuto

A bordo del mezzo ci sono i malviventi che lo hanno picchiato e che gli hanno sparato contro, senza pietà rovinandogli per sempre la vita. Gaetano lavorava nella lavanderia del papà che ora insieme alla mamma chiede aiuto per far sì che la verità venga a galla.

