Trema la terra in Sicilia, precisamente in provincia di Messina. Stamattina i sismografi hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 alle ore 7 e 53. Il movimento tellurico è stato localizzato a 1 km sud da Terme Vigliatore (Messina), ad una profondità di 10 km.

L’evento è stato largamente avvertito dalla popolazione nel Messinese, in particolare nell’area di Barcellona Pozzo di Gotto. Fortunatamente non ci sono danni a cose o a persone. L’evento sismico accertato è quello di ieri sera: l’INGV hanno localizzato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1, intorno alle 20. Il movimento tellurico si è verificato in provincia di Trapani. L’epicentro era, infatti, a Salemi.

