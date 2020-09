Percentuali bulgare per Luigi Sarnataro. Il sindaco uscente di Mugnano raccoglie quasi l’80% dei voti riconfermandosi alla guida della sua città. Il primo cittadino quindi guiderà l’amministrazione per altri 5 anni. Ora si attende per i nomi degli assessori che formeranno la sua giunta.

Mugnano, trionfa la coalizione di Sarnataro: bene Italia Viva e Pd

Mancano solo 2 sezioni su 32. I risultati sono quasi definitivi. Il primo partito di Mugnano è il PD con il 14% circa delle preferenze. Seguono Campania Libera con circa l’11%, Sarnataro Sindaco con l’11%, Italia Viva con il 7% circa, +Campania in Europa con il 7%, Europa Verde con il 6%, Italia in Comune con il 5% circa, SM Siamo Mugnano con quasi il 6%, Mugnano città viva con il 5%, Periferia attiva con il 5%. Una serie di liste che gli hanno garantito un nutrito gruppo di voti.

Segue Gennaro Ruggiero che si attesta intorno al 10% circa con circa 2000 voti. Con lui le liste di Fratelli d’Italia che registra il 5%, Ruggiero Sindaco con il 4% e il Popolo della famiglia con lo 0,28%. Fausto Agnano con il Movimento 5 stelle si attesta sul 6%, mentre Romina Imperatore intorno al 3%.

