Marco Antonio Del Prete è di nuovo sindaco di Frattamaggiore. Le percentuali lo danno al 53%. Del Prete ha vinto su Francesco Russo, Luigi Costanzo e Giovanni Giordano.

Le prime dichiarazioni di Del Prete

“Quello che mi aspettavo è che la gente premiasse la serietà di un progetto e il lavoro che abbiamo fatto e quanto ci siamo spesi per la città di Frattamaggiore. Poi sono venuti anche i numeri che sicuramente rifanno piacere, ma noi in tutta questa campagna elettorale siamo sempre stati pacati e tranquilli, non abbiamo mai parlato contro nessuno, abbiamo preferito parlare di noi e questo sicuramente alla lunga ci ha premiato”.

Il covid

“E’ stato l’effetto di un buon lavoro, quando si lavora bene si lavora durante il Covid, fuori dal Covid, prima e dopo. Abbiamo fatto 5 anni e abbiamo fatto cose buone e anche cose meno buone. Ma i cittadini di Frattamaggiore hanno deciso che il nostro lavoro sarà sicuramente nell’interesse della città e hanno deciso di premiarci”.

I progetti per il futuro di Frattamaggiore

“Io sono stato il primo che ha fatto il sabato e la domenica la ztl a Frattamaggiore con i parchi videosorvegliati. Sicuramente la nostra intenzione è implementarla in altri giorni e in altri orari. Sicuramente non è un provvedimento che andrà fatto così all’improvviso, ma è un provvedimento che ha bisogno di tutta una serie di altre azioni per poter rendere la ztl fruibile e anche che utilizzabile dalle persone che vengono da altri paesi e che non danneggi gli altri commercianti”.

