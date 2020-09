“Complimenti e buon lavoro a Vincenzo De Luca. Abbiamo collaborato a livello istituzionale, lo abbiamo sostenuto a livello politico. Anche per lui una grande vittoria, bravo”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi sulla sua pagina Facebook.

Campania, Renzi si complimenta con De Luca per vittoria

Il Decision Desk di Quorum ha assegnato a De Luca la vittoria alle regionali in Campania, il governatore uscente è favorito anche negli Instant Poll di Quorum/ Youtrend per Sky TG24 che lo vedono in vantaggio con un risultato che oscilla tra il 52 e il 56% dei voti.

A seguire Caldoro con un risultato compreso tra il 26 e il 30%, Ciarambino dovrebbe raccogliere tra l’11 e il 15% dei voti. Dietro restano Giuliano Granato (1-3%), Sergio Angrisano (0-2%), Giuseppe Cirillo (0-2%) e Luca Saltalamacchia (0-2%).

Matteo Renzi si è complimentato anche con Eugenio Giani, candidato per il centrosinistra a governatore della Toscana. Nelle proiezioni di Consorzio Opinio Italia per la Rai, Giani continua ad essere in testa: viene, infatti, dato al 47,7% dei consensi, mentre la sua antagonista principale, Susanna Ceccardi, centrodestra, è al 41,1%.

Complimenti e buon lavoro a Vincenzo De Luca. Abbiamo collaborato a livello istituzionale, lo abbiamo sostenuto a livello politico. Anche per lui una grande vittoria, bravo Posted by Matteo Renzi on Monday, September 21, 2020

continua a leggere su Teleclubitalia.it