“Sul referendum siamo molto soddisfatti. Si apre, con la vittoria del Sì, una stagione di riforme. Rappresenteremo anche molte delle preoccupazioni di chi ha votato No reputando insoddisfacente solo il taglio dei parlamentari”. Lo ha affermato il segretario Pd, Nicola Zingaretti, commentando i risultati del referendum.

Risultati referendum, trionfa il Sì. Zingaretti: “Si apre stagione di riforme”

“Si conferma che il Pd è la forza del cambiamento, garante anche in questa legislatura di un percorso di innovazione e modernizzazione delle istituzioni di cui da sempre sentiamo il bisogno”, ha aggiunto il segretario del Partito Democratico.

“Sui risultati delle Regionali, per ora siamo molto soddisfatti per quello che sta emergendo sia dagli exit poll che dai primi sondaggi” prosegue Zingaretti in conferenza stampa “perché c’è una conferma di quelle che erano le nostre aspettative. Dai dati emerge che se i nostri alleati ci avessero dato retta di più, l’alleanza di governo avrebbe vinto in quasi tutte le regioni italiane”.

