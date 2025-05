Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, fa tappa ad Aversa in piazza Municipio per sostenere il suo “sì” al referendum abrogativo dell’8 e del 9 giugno su cittadinanza e lavoro. Il sindacalista non ha risparmiato stoccate a Confindustria e ha commentato l’ennesima morte sul lavoro registrata oggi a Frattamaggiore.