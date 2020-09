Lutto a Giugliano per la morte di Elena Miraglia, una donna di appena 34 anni. Elena ha dovuto arrendersi a un brutto male, contro cui lottava da diversi mesi. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, gettando nello sconforto amici e parenti. Lascia un marito, Antonio, e due figli di pochi anni.

Giugliano in lutto: è morta Elena Miraglia

Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi anche sui social network per ricordarle quella che è l’ennesima vittima della Terra dei Fuochi. “Non è giusto xké succedono queste cose. I tuoi bambini avevano ancora bisogno di te. Che la terra ti sia lieve”, scrive Anna. “Ragazza brillante, mamma di due piccoli. Bastarda malattia”, il commento di Enzo in un noto gruppo Facebook della città.

