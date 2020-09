“Che amarezza ascoltare queste rivelazioni così pesanti dalla voce di una ragazza candidata a Giugliano. La invito a dare seguito alle sue dichiarazioni denunciando ciò che ha visto alle forze di polizia”. A dirlo è il candidato del centrodestra di Giugliano Giuseppe Pietro Maisto in merito alla presunta compravendita di voti denunciata dalla candidata al consiglio comunale, Maddalena Caiazza.

Giugliano. Presunta compravendita voti, Maisto: “Candidata denunci per dare seguito dichiarazioni alla stampa”

“Bene fanno i cittadini e gli aspiranti consiglieri a denunciare queste azioni che vanno condannate- aggiunge Maisto – Bisogna squarciare il velo su un modo brutto di fare e intendere la politica a Giugliano. Sarebbe opportuno verificare se si sta cercando di cambiare il risultato elettorale a favore di chi e perché”, insiste Maisto che domenica ha già denunciato alle forze dell’ordine movimenti sospetti all’esterno di un plesso scolastico. “Giugliano deve voltare pagina e ripristinare sul territorio democrazia e legalità”, conclude Maisto.

La vicenda di oggi prende le mosse dalle dichiarazioni di una candidata al Consiglio di Giugliano, finita nel mirino per avere pubblicato la foto del proprio voto su Instagram. Intervistata da Gianni Simeoli (Radiazza) rivela di essere stata prelevata a casa per firmare la propria candidatura per far un piacere a un amico e di aver visto persone impegnate nella compravendita di voti.

