Anche il comune di Giugliano si sta preparando all’election day di domani e dopodomani. In questi giorni c’è ressa proprio all’esterno del palazzo di Corso Campano per le tessere elettorali. Abbiamo intervistato il commissario prefettizio Umberto Cimmino che ci spiega le norme messe in campo in vista delle elezioni.

continua a leggere su Teleclubitalia.it