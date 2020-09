Arriva Sandro Ruotolo a chiudere la campagna elettorale di Nicola Pirozzi e della lista InPolis. Ieri in piazza Gramsci l’iniziativa alla presenza anche dell’assessore Alessandra Clemente. Per tutti l’alleanza giuglianese Pd 5 stelle è un laboratorio politico di livello nazionale.

Intanto oggi arriva a Giugliano, sempre in piazza Gramsci, il ministro degli esteri Luigi Di Maio per una tappa del tour per il Sì al referendum.

