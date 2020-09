Dramma a Fabriano, in provincia di Ancona. Paola Lucarini, carabiniere di 58 anni, è morta per un malore in strada in via Valpovera. La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri.

Fabriano (Ancona), carabiniere si accascia in strada e muore

Erano le 12 circa quando la donna, originaria di Cagli ma residente a Visso, si trovava in città per andare a trovare il fratello. Improvvisamente avrebbe accusato un malore accasciandosi in strada, sotto gli occhi increduli dei passanti. Alcuni dei presenti hanno visto il corpo esanime e hanno allertato i soccorsi.

Quando i soccorsi sono giunti era troppo tardi. I sanitari del 118, nonostante le manovre di rianimazione, ne hanno solo potuto constatare il decesso. Stando alle prime informazioni, sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza, sembrerebbe che la causa del decesso sia un improvviso malore. È stata comunque disposta l’autopsia.

