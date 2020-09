I 4 candidati sindaco di Giugliano ieri sera si sono confrontati in diretta nei rinnovati studi di Teleclubitalia. Arianna Organo, Giuseppe Pietro Maisto, Antonio Poziello e Nicola Pirozzi hanno illustrato le loro proposte sui principali temi che interessano la terza città della Campania. Un confronto seguito da migliaia di persone tra social network e tv, ma non sono mancate le scintille tra gli aspiranti primo cittadino. Si è registrato infatti un acceso scontro tra Poziello e Pirozzi su Borgo Zaccaria, l’antica masseria abbattuta per fare posto a un residence.

Maisto ha invece accusato la sinistra della ventennale emergenza rifiuti sul territorio. Arianna Organo poi ha spiegato la sua visione sul buco nel bilancio comunale. Infine, i 4 hanno rivolto un appello agli elettori che saranno chiamati al voto domenica e lunedì.

