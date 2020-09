Il Miur ha confermato lo sciopero del comparto scuola il 24 e il 25 settembre 2020. La mobilitazione, indetta da USB PI, UNICOBAS scuola e Università, COBAS Scuola Sardegna e CUB Scuola Università e Ricerca, riguarda il personale docente, ATA, educativo e dirigente, a tempo determinato e indeterminato sia in Italia che all’estero.

Scuola, sciopero il 24 e il 25 settembre

In alcune Regioni la protesta coincide con il primo giorno di scuola, come in Campania. Si tratterebbe così dell’ennesimo ostacolo alla già complessa ripresa delle lezioni, dopo lo stop per le elezioni del 20 e 21 settembre per le scuole che rimarranno chiuse per ospitare i seggi. “Insicuri a scuola, sicuri nella lotta”, questo lo slogan della protesta di due giorni proclamata per 24 e 25 settembre da USB, UNICOBAS, COBAS E CUB.

“13.000 positivi tra docenti e ATA: questi i dati che emergono dai test effettuati sul personale della scuola a quattro giorni dalla riapertura. Tutti lavoratori che non potranno essere sostituiti, perché le immissioni in ruolo flop del ministro Azzolina (solo 25.000 sulle 80.000 previste) e il mancato incremento del personale Ata lasceranno centinaia di scuole scoperte”, si legge nel comunicato dell’USB.

Chi aderisce

Lo sciopero della scuole dell’intera giornata del 24 e 25 settembre sarà nazionale. Ecco chi aderirà alla manifestazione.

USB P.I.: sciopero 24 e 25 settembre per tutto il personale dirigente, docente, ATA ed Educativo (nidi e materne), a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero.

UNICOBAS Scuola e Università: sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, delle Scuole, della Ricerca e delle Università in Italia e all’estero.

COBAS Scuola Sardegna: sciopero nazionale dell’intera giornata del 24 e 25 settembre di tutto il personale Dirigente, Docente, ATA ed Educativo della scuola.

CUB Scuola Università e Ricerca: sciopero nazionale dell’intera giornata del 25 settembre di tutto il personale Dirigente, Docente, Ata ed Educativo della scuola.

