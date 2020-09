Oltre cento casi in 4 giorni a Napoli e tre nuovi ricoveri in terapia intensiva. E’ quanto emerge dal resoconto bisettimanale pubblicato dal Comune di Napoli sulla pagina Facebook il martedì e il venerdì.

Coronavirus a Napoli, oltre 100 casi in quattro giorni: aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Sono 117 i positivi in più che si registrano nel capoluogo partenopeo. Rispetto allo scorso venerdì, 11 settembre, ci sono anche due vittime; il totale delle persone morte per il Covid arriva a 151. Stando a quanto si evince dal bollettino, ci sono altre tre persone ricoverate in terapia intensiva.

Al momento sono 6 i pazienti in rianimazione. Invece sono 70 i ricoverati in ospedale, 10 in più rispetto a quattro giorni fa. Aumentano, per fortuna, anche il numero dei guariti: tre in più rispetto a venerdì. Per quanto riguarda gli attualmente positivi, ci sarebbero 112 in più rispetto a quattro giorni fa. Sono 102 le persone in isolamento domiciliare.

