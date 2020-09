Tragedia questo pomeriggio in via Sturzo a Villaricca, al confine con Giugliano. Un uomo di 70 anni, di nome Giovanni, molto conosciuto in zona, è morto, dopo una caduta dal balcone al primo piano della sua abitazione. Ancora ignote le cause.

Villaricca, cade dal balcone: muore un uomo di 70 anni

La vittima si arrangiava facendo il parcheggiatore abusivo all’esterno di un noto bar della circumvallazione esterna. Aveva avuto un problema di salute alle gambe negli ultimi mesi che aveva compromesso la sua capacità di deambulazione. Oggi pomeriggio sarebbe precipitato dal balcone del primo piano di una palazzina di via Sturzo, dove risiedeva, schiantandosi al suolo. Sarebbe morto sul colpo.

Le cause della caduta però non sono ancora chiare. Non si esclude la pista dell’incidente. Intanto inutili si sono rivelati i soccorsi del 118, giunti sul posto. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del 70enne. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della stazione di Villaricca per i rilievi del caso. Il corpo della vittima giace ancora sull’asfalto. Avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia che scosso la cittadina a nord di Napoli in questo caldo pomeriggio di settembre.

