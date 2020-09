E’ partito l’ottavario di celebrazioni in onore a San Giuliano Martire, patrono di Giugliano. Niente processione, nessun evento, ma diversi appuntati di fede e preghiera. Sabato alla presenza di fedeli e devoti nella Collegata di Santa Sofia è stato intronizzato il Santo con la presenza di Mons Franco Picone.

Celebrazione eucaristica per celebrare San Giuliano, la Santa Messa presieduta da Mons. Angelo pinolo Vescovo della diocesi di Aversa è stata trasmessa indiretta su teleclubitalia per dare la possibilità a fedeli e devoti di pregare il Patrono della Città.

Subito dopo la celebrazione è stato inaugurato l’oratorio, un luogo per i giovani dove poter giocare e coltivare lo sport e diverse attività. All’inaugurazione presente anche don Peppino Cartesio che ha fortemente voluto e lavorato in prima persona per la realizzazione degli spazi. Un punto di riferimento importante non solo per l’Azione Catolica, ma per tutti i giovani giuglianesi.

