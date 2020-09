Cambia il capo d’imputazione per i 4 arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte: da omicidio preterintenzionale in omicidio volontario aggravato dai futili motivi. La decisione della Procura di Velletri è stata presa sulla base dell’autopsia.

Omicidio Willy, cambia l’accusa per gli aggressori: è omicidio volontario

Disposta anche la chiusura per la palestra Millennium Sporting Center per cinque giorni, frequentata dai fratelli Bianchi.

Nella palestra le forze dell’ordine hanno riscontrato “gravi violazioni di natura amministrativa”, come la presenza di lavoratori irregolari, mentre sono al vaglio ulteriori contestazioni relative a diverse violazioni in materia di sicurezza igienico-sanitaria. Si attendono infatti gli esiti sulla salubrità dell’acqua delle piscine. Effettuati anche i prelievi per la ricerca di eventuale presenza di legionella.

