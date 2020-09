San Giorgio a Cremano. Paura questa notte a San Giorgio a Cremano per una violentissima esplosione, avvenuta in via Pessina, che ha divelto un portone di un vecchio edificio, probabilmente non abitato. Molti i cittadini che si sono svegliati nella notte, intorno all’una, e si sono riversati in strada per la paura a causa del fortissimo boato.

Boato nella notte

Molti testimoni, sui social, parlando di un’esplosione provata da una bomba ma su quanto accaduto ci sono le indagini in corso da parte dei carabinieri. La potente esplosione è stata avvertita, anche a Portici e Torre del Greco.

continua a leggere su Teleclubitalia.it