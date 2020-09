Finisce nel sangue una rapina al distributore di benzina ALS sulla circumvallazione esterna a Villaricca. Dopo una sparatoria, un dipendente della pompa di benzina è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco.

Villaricca, rapina finisce in sparatoria

Erano da poco passate le 22 quando due malviventi a volto coperto hanno messo a segno il raid nel noto distributore di carburanti.

I rapinatori hanno intimato al dipendente di turno di consegnare i contanti ma pare che la vittima abbia reagito scatenando la reazione violenta dei malfattori che hanno fatto fuoco, lasciando l’uomo a terra. Le sue condizioni non sono note. Non è neanche chiaro se i ladri siano riusciti poi a scappare con il bottino o meno. Sul posto i carabinieri della compagnia di Marano per i rilievi del caso.

