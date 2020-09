Quando ha avviato il video in diretta per documentare la presenza di un’auto in doppia fila non poteva immaginare quello che sarebbe accaduto dopo. Il conducente di un autobus di linea dell’ANM è rimasto bloccato per diversi minuti da tre macchine in doppia fila lungo via Cilea, a Napoli. Dopo una lunga attesa è riuscito finalmente a superare il blocco e a riprendere regolarmente la sua corsa.

Napoli, autobus bloccato da auto in doppia fila: conducente accerchiato

Nel filmato si vede il bus fermarsi davanti a un’utilitaria lasciata in doppia fila. Quando la proprietaria della vettura si ripresenta, sale in macchina con nonchalance senza neanche scusarsi con il conducente del trasporto pubblico.

Poco dopo, però, l’autista incappa in altre due macchine in divieto di sosta che intralciano il suo percorso. Questa volta però, nonostante le sue legittime proteste, viene accerchiato dai presunti automobilisti responsabili dell’infrazione e insultato in malo modo. Per fortuna il sangue freddo del dipendente dell’Anm e la sua correttezza hanno impedito che la situazione degenerasse in violenza.