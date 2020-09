Omicidio in Irpinia. A San Martino Valle Caudina il boss Orazio De Paola è stato ucciso a colpi di pistola in strada. È accaduto in via Castagneto. La vittima aveva 58 anni e svariati precedenti penali, esponente di spicco del clan camorristico Pagnozzi, storicamente insediato in Valle Caudina e alcuni anni attivo anche nel Lazio e a Roma. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Avellino. Indagini in corso da parte degli uomini dell’Arma per risalire agli autori. Secondo gli investigatori, De Paola sarebbe divenuto il principale referente del clan dopo l’arresto del capo clan, Domenico Pagnozzi, detto ‘O Giaguaro e di altri componenti della stessa famiglia.

