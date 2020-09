La scuola dell’infanzia, per i piccoli tra i 6 mesi e i tre anni, è ripartita in Trentino, e si è già verificato il primo caso di positività in aula. Un bambino è risultato positivo al Covid in un asilo nido della provincia. Il bimbo risultato positivo al coronavirus ha due anni. Sembra però difficile che possa aver contratto il virus durante i primi quattro giorni di frequentazione della struttura. Secondo la coordinatrice Elisabetta Libardi la scuola rispetta perfettamente tutte le misure anti Covid previste, ma sarà poi l’Azienda sanitaria ad accertare le cause del contagio. È scattata quindi la quarantena di 14 giorni per i suoi compagni di classe, altri sei bambini, che dovranno anche essere sottoposti a tampone. Anche le due educatrici che sono state a contatto con il bambino dovranno stare in isolamento in attesa del test, che verificherà la presenza dell’infezione.

