Caserta. Sangue sulle strade del casertano, un morto e quattro giovani feriti. Intorno alle 2,00 di questa notte si è verificato un drammatico scontro tra due auto lungo la variante anas tra Caserta e Maddaloni.

Tragico incidente, un morto

A scontrarsi una Fiat 500 L ed una Renault Clio all’altezza del cavalcavia di via Appia Antica a Caserta. Il bilancio è drammatico: un morto e 4 giovani feriti, 2 in gravi condizioni. La vittima è un 42enne di Maddaloni, deceduto poco dopo il ricovero in ospedale, per la gravità delle ferite riportate.

Ancora non è chiara la dinamica. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, la polizia stradale, carabinieri e vigili del fuoco. I feriti sono 4 ventenni trasportati tutti all’ospedale di Caserta, ricoverati in prognosi riservata. In corso di accertamento l’esatta dinamica dello schianto.