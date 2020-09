Capua. Tragico incidente sull’A1, morto un uomo. Per cause ancora tutte da chiarire nello scontro sono state coinvolte due autovetture e un mezzo pesante. Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato riaperto intorno alle 7,15 di stamane il tratto compreso tra Caianello e Capua in direzione Napoli sull’autostrada A1. La direttrice era stata chiusa a causa di un incidente che ha visto coinvolte due autovetture e un mezzo pesante al km 711 e nel quale una persona è deceduta. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico è regolare.