Omicidio nella serata di ieri a Pozzuoli. Un uomo di 34 anni, Mario Di Flora, è stato ammazzato in un agguato ieri sera in via Cuma Licola, a Pozzuoli in provincia di Napoli. L’uomo, secondo le forze dell’ordine, era a bordo di uno scooter quando è stato avvicinato dai sicari che hanno sparato uccidendolo; sarebbe stato colpito davanti a una villetta e ritrovato in una pozza di sangue da alcuni residenti allertati dagli spari. Sul delitto sta indagando la polizia di Stato. Sul posto per i rilievi scientifici si sono precipitati gli uomini del commissariato di zona e quelli della squadra mobile.

