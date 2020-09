Vandalizzata questa notte la saracinesca del comitato di Rosa Capuozzo, candidata al consiglio regionale della Campania con la Lega.

L’atto intimidatorio arriva alla vigilia dell’evento che domani alle 11, vedrà il candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra, Stefano Caldoro, incontrare la città di Quarto.

inlineadv

“Un conto è il confronto, la dialettica e la critica, altro la minaccia – commenta Rosa Capuozzo – è inaccettabile che si debbano subire azioni violente solo perché si decide di intraprendere un determinato percorso politico”.

“Siamo tutti donne e uomini liberi – continua la candidata – ma se questo è il clima con cui affrontiamo le prossime settimane di campagna elettorale, credo che questa non sia democrazia. io andrò avanti per la mia strada, senza abbassare la testa, per dimostrare la validità delle mie idee e dei progetti”.

“Quarto non si lega… Solo nell’immondizia che ci avete sversato state bene…. Fuori la lega dalla Campania!” scrivono sulla pagina fb “Tifoseria Quartograd”

Sostegno alla candidata Capuozzo arriva anche dal segretario regionale l’onorevole Nicola Molteni: “Continuano gli atti di intimidazione contro la lega. Solidarietà ai leghisti del comune di Quarto. Vi aspettiamo – rilancia – l’11 settembre a Napoli con Salvini in una grande manifestazione di pazza. Lega ancora più forte”

VIDEO