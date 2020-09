Ultimo assaggio d’estate, poi daremo finalmente il benvenuto all’autunno. Il weekend sarà caratterizzato da sole e temperature pressoché alte, ma a partire da lunedì il tempo cambierà su larga parte dell’Italia.

Meteo. Ultimo weekend estivo, poi tornano i temporali: le previsioni

Come si legge sul sito dell’Aeronautica militare, domani al Nord sono previste nuvole e temporali solo su Alpi e Prealpi mentre altrove il cielo sarà poco nuvoloso o sereno. Dal pomeriggio la situazione dovrebbe però peggiorare, in particolar modo sulla pianura occidentale di Veneto e Friuli-Venezia Giulia e su Piemonte centro-meridionale e Liguria. Sempre per domenica, al centro Italia bel tempo mentre in Sicilia nuvole sulla Sicilia mentre nel resto del Mezzogiorno il tempo sarà buono con temperature in aumento.

A partire dal lunedì al Nord è previsto l’arrivo di molte nubi con pioggia e temporali, anche di forte intensità, sulla pianura occidentale. Diversa, invece, la situazione al Sud: sulla Sicilia è prevista nuvolosità con debole precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso nelle altre aree del Meridione con temperature in rialzo su Campania e Puglia centromeridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia.