“La Lega in questa coalizione è come il lievito per la pizza: saremo fondamentali”. Giancarlo Giorgetti, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ieri è stato a Giugliano per sostenere la campagna elettorale del candidato sindaco Giuseppe Pietro Maisto.

Anche Giorgetti torna sul tema dei campi rom a Giugliano ribadendo che devono essere chiusi.

inlineadv

Michele Diana, capolista della Lega a Giugliano, spiega di percepire tra i cittadini una disaffezione alla politica. Il candidato sindaco Maisto ha poi strappato un impegno al vicesegretario della Lega e ai vertici del Carroccio presenti chiedendo loro di essere presenti nell’eventuale governo della città.