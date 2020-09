Un camion ha preso fuoco sulla SS7 quater, a pochi chilometri dall’uscita Varcaturo, in direzione Pozzuoli. E’ accaduto stamattina, intorno alle 7. Le fiamme hanno avvolto il mezzo pesante, distruggendolo completamente.

Giugliano, camion prende fuoco sulla SS7 Quater

Fortunatamente l’autista è riuscito a lasciare l’abitacolo e a mettersi in salvo. Alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena hanno provveduto ad allertare i soccorsi. Non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare l’incendio.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118, l’anas e la polizia per i rilievi. Inevitabilmente ci sono state ripercussioni sulla circolazione veicolare. Per consentire le operazioni di soccorso il traffico è stato bloccato e decine di auto sono rimaste in coda per oltre quaranta minuti.