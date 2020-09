Sono risultati positivi al tampone alcuni agenti dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Venezia. A comunicarlo è la stessa questura riferendo gli esiti dei controlli compiuti dal personale dell’Ulss locale in collaborazione con i medici della Polizia di Stato.

Positivi agenti della Questura dopo cena tra colleghi

Il sospetto è che il focolaio sia il risultato di una cena tra colleghi di ufficio alla quale era presente una persona poi risultata positiva. Al momento, tuttavia, non si conosce il numero esatto dei contagiati.

n Veneto si registrano oggi 37 casi in più di coronavirus rispetto alle 17 di ieri, secondo i dati riportati dal bollettino della Regione Veneto aggiornati alle ore 8 di martedì 1 settembre. Salgono quindi a 2.460 gli attualmente positivi in Veneto, di cui 316 in provincia di Venezia (+4 rispetto al bollettino di ieri).