Allerta meteo in nove regioni italiane. La Protezione Civile ha diramato per domani, sabato 29 agosto, un avviso di criticità gialla su nove regioni e arancione per rischio idrogeologico e idraulico su altre, così come reso noto sul sito ufficiale.

Estate addio, in arrivo temporali: allerta meteo in 9 regioni

Secondo le previsioni meteo, il maltempo potrebbe abbattersi su Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria e Trentino Alto Adige, dove si prevedono nubifragi accompagnati da forte vento e grandinate, mentre le temperature scenderanno sensibilmente, fino a meno 10 gradi centigradi. Fatta eccezione per il Sud Italia, che potrà ancora godersi qualche giorno estivo con temperature non superiori ai 30 gradi.

inlineadv

Regioni a rischio

Sono quattro le regioni italiane in cui è stata diramata allerta meteo arancione dalla Protezione civile. Nella fattispecie in Trentino Alto Adige per rischio idrico, mentre in Liguria, Lombardia e Veneto per rischio temporali. Sempre in questi territori, insieme a Piemonte (Toce) e Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Bolzano) è stata lanciata allerta arancione anche per rischio idrogeologico.