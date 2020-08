Tragedia sull’A1, schianto contro il camion un morto. Per cause ancora in corso di accertamento una Smart e un camion si sono scontrati all’altezza del chilometro 17. Per la persona al volante dell’auto non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato violentissimo, e il veicolo è stato distrutto dalle fiamme.

Incidente in A1, un morto

Nulla hanno potuto fare i soccorsi del 118 giunti tempestivamente sul posto: la vittima era purtroppo già deceduta. Non sono state ancora diffuse le sue generalità. Il tratto di strada compreso tra il bivio con il Grande Raccordo Anulare e Torrenova, in direzione dell’Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato chiuso per consentire i rilievi del caso.

