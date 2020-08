Allerta meteo in tre regioni italiane. La protezione civile ha emesso un avviso di criticità arancione per temporali forti e un altro di colore giallo per rischio idrogeologico a partire da oggi dalle ore 23 fino a domani.

Maltempo, allerta meteo in tre regioni: le previsioni

Allerta gialla in Piemonte con rischio più alto Vco e Novara dove sono previste grandinate da domani a domenica. I primi rovesci dovrebbero riguardare l’area del lago Maggiore. In tutta la regione è previsto un netto calo delle temperature, con massime a 27-28 gradi.

Allerta anche in Veneto, dove da domani domani sono annunciati possibili rovesci e temporali sparsi. La Protezione civile del Veneto, infatti, ha diramato un avviso di criticità valido su tutto il territorio regionale, a partire dal mezzogiorno di domani e fino alle prime ore di sabato 29, per possibili problemi alla rete idrografica e al sistema fognario.

Tra sabato e domenica sono previste condizioni di tempo in prevalenza instabile, con la possibilità di rovesci e temporali. Nel caso di forti temporali l’allerta è estesa sul fronte geologico per eventuali colate nell’area dolomitica (in particolare per la frana di Borca), nella fascia Pedemontana e in quella dell’Adige, del Garda e dei Monti Lessini.