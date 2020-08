C’è un nuovo focolaio in Campania. In un’azienda agricola di Eboli, nel Salernitano, sono stati accertati 24 casi positivi. L’Asl di Salerno ha chiesto al sindaco Massimo Cariello la predisposizione di tutte le misure per la salvaguardia della comunità.

Eboli, focolaio in un’azienda agricola: 24 casi accertati

In corso da parte del personale dell’azienda sanitaria lo screening della restante parte del personale attraverso l’effettuazione del tampone.

Nella mattinata, ai casi di Eboli, si sono aggiunti altri positivi: 2 a Salerno, 1 a Nocera Superiore, 1 a Scario, 2 extra provincia (Napoli). Ora si sta risalendo ai contatti delle persone positive per sottoporli a tampone.

Per quanto riguarda i contagi nella provincia di Napoli, tra ieri e oggi si registrano: 4 positivi a Frattaminore; 4 a Giugliano; 3 a Casavatore; 3 a Frattamaggiore; 2 ad Ottaviano; 2 ad Ercolano; 2 a San Giorgio a Cremano; 2 a Sant’Anastasia; 2 a Torre del Greco; 2 a Capri; 2 a Pompei; 2 a Casoria; 1 a Terzigno; 1 caso a Volla; 1 ad Arzano; 1 a Cardito; 1 a Pozzuoli; 1 a Caivano; 1 a Villaricca; 1 a Marano; 1 a Qualiano; 1 ad Afragola; 1 a Brusciano; 1 ad Afragola; 1 a Sorrento; 1 Boscoreale; 1 a Nola; 1 a San Gennaro Vesuviano.