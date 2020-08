Melito. Accusa malore mentre è dal barbiere, muore sul colpo. I fatti sono accaduti pochi minuti fa nel barber shop in Via Lavinaio, ad angolo di Piazza Marconi, dove un uomo avrebbe accusato un malore.

Sul posto sono giunte due ambulanze, i carabinieri della locale tenenza e gli agenti della municipale. Vani i soccorsi dei sanitari del 118. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Al momento l’identità della vittima ancora non è stata resa nota.

