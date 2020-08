Torre Annunziata. Questa notte, pochi minuti dopo la mezzanotte, un uomo è stato ferito da colpi d’arma da fuoco in piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata. L’uomo, trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia è stato raggiunto da 3 colpi alla gamba sinistra e da 2 a quella destra. Il ferito, un 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine, non è in pericolo di vita. Sul posto rinvenuti 3 bossoli calibro 7,65 mm. Indagini a cura dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e della compagnia della città torrese.

