GIUGLIANO. Presentata la lista di Fratelli d’Italia a Giugliano con il candidato sindaco Giuseppe Pietro Maisto. Ieri presso la sede del partito l’incontro tra il candidato sindaco e i candidati consiglieri. L’iniziativa è stata l’occasione per le prime stoccate nei confronti degli avversari. “Il Pd parla male di Poziello che ha fatto un impianto rifiuti sul nostro territorio dimenticando che l’impianto l’hanno fatto De Luca e il Pd: non si capisce nulla. E alla fine la colpa sarebbe nostra? E’ un controsenso assurdo – attacca Maisto -. Noi abbiamo un’idea ben precisa per questa città: vogliamo trasparenza, legalità e regole”.

