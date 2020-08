Santa Maria a Vico. Una donna di 75 anni è stata ritrovata morta a casa questa mattina in viale Nazionale Appia, nel comune di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta.

Santa Maria a Vico, donna trovata morta in casa

L’anziana signora, Maddalena Perreca, viveva da sola nel suo appartamento. Era in camera da letto, quando i vigili del fuoco di Caserta, giunti su segnalazione dei parenti che la stavano cercando dalla mattina telefonicamente senza ricevere risposta, sono entrati nel suo appartamento.

Già da alcuni giorni la donna avvertiva dei malori ed era stata anche in ospedale per dei controlli, ma da stamattina non rispondeva alle telefonate dei familiari. Purtroppo, i medici dell’ambulanza del 118 hanno poi dovuto constatare la morte della povera signora. Anche una volante del Commissariato di Maddaloni si è recata sul posto per i rilievi del caso. Il corpo è stato poi riconsegnato alla famiglia per i funerali che si terranno nei prossimi giorni.