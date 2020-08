Reddito di cittadinanza agosto 2020. Quando ci sarà la ricarica della carta Reddito di Cittadinanza nel mese di agosto 2020 per i beneficiari del sussidio?

Reddito di cittadinanza agosto

Il pagamento del sussidio, salvo novità dell’ultimo momento, sarà effettuato tra il 24 e il 27 agosto 2020, ma per chi riceve il sussidio per la prima volta la data di accredito avverrà dal 15 agosto 2020. Vediamo nel dettaglio come funziona la ripartenza per i percettori del reddito di cittadinanza ora che il Decreto Cura Italia diventa una legge. Il calendario dei pagamenti INPS del reddito di cittadinanza 2020 che va da gennaio a dicembre mostra quando avverrà l’accredito sulla Carta RdC.

Reddito di cittadinanza, la data del pagamento

La ricarica della card da parte di Poste Italiane è prevista il 27 agosto. E’ l’Inps a mandare i flussi a Poste che a sua volta li riversa sulle carte nel giro di qualche ora. Il pagamento nei mesi scorsi è arrivato il 27 e anche in agosto l’accredito è previsto per lo stesso giorno. Per quanto riguarda le nuove attivazioni, cioè chi riceve il reddito per la prima volta, il pagamento arriva dopo la metà del mese. Dal 15 chi ha fatto richiesta e ha i requisiti per ricevere il sussidio, viene convocato negli uffici postali per ritirare la card già caricata.

dal 24 al 27 agosto 2020 per chi riceve il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo pagamento .

per chi riceve il . dal 15 agosto 2020 per chi riceve il primo pagamento e la consegna della carta RdC.

Come usare il reddito

La carta consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo) ed effettuare un bonifico mensile Sepa/Postagiro in Ufficio Postale per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo. La carta consente inoltre l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi ad eccezione di alcune specifiche categorie.