Tragico scontro in scooter, Giovanni Papa muore a 62 anni. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri in uno scontro con un’auto a Vernante, sulla strada statale 21 del colle di Tenda, in direzione di Limone Piemonte. L’uomo originario di Ventimiglia, abitava e lavorava ad Aosta.

La ricostruzione

Lo scooter sul quale viaggiava, secondo una prima ricostruzione, poco dopo l’abitato di Vernante si sarebbe scontrato con un’autovettura in manovra, in località Tetto Salet. Vani, purtroppo, i soccorsi prestati dall’eliambulanza del 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri: la salma dell’uomo è stata quindi trasportata all’obitorio del cimitero di Cuneo.

inlineadv

Foto di repertorio