“Aiutatemi, sono senza soldi e non mangio da 5 giorni”. Così un anziano, disperato e senza alcuna risorsa economica, ha chiesto aiuto alla Polizia.

Anziano in lacrime chiede aiuto alla Polizia: “Non mangio da giorni”. Gli agenti arrivano con la spesa

L’uomo, di Agrigento, ha chiamato il pronto intervento e raccontato la sua situazione in lacrime agli operatori, che lo hanno tranquillizzato per poi inviargli una pattuglia.

Gli agenti, arrivati per verificare la situazione, hanno portato beni di prima necessità per l’anziano e trascorso un po’ di tempo con lui. Gli alimenti acquistati dagli agenti sono stati in parte offerti dal proprietario del supermercato in cui è stata fatta la spesa, che, incuriosito dagli acquisti degli agenti, aveva chiesto la destinazione del materiale.

La storia è stata poi segnalata ai servizi sociali, che ora si prenderanno cura dell’uomo. Le bollette e l’affitto erano stati così alti da non permettere all’uomo, con la scarsa pensione percepita, di poter acquistare cibo per le proprie necessità.