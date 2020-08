Giugliano. Stefano Palma in lizza per il consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco Nicola Pirozzi, ha visitato negli ultimi giorni il mercato ortofrutticolo di Giugliano. Il giovane ingegnere a riguardo ha dichiarato: “È un’opera tra le più grandi del sud Italia, si estende su una superficie di oltre 200.000 mq, contando 104 padiglioni di cui vengono sfruttati meno della metà e per un periodo breve di circa 4 mesi l’ anno – poi continua – c’è la necessità di rilanciare e sponsorizzare il nostro mercato affinché possa avere una vita nuova. Dobbiamo farlo perché dalle origini il nostro paese basava tutto il suo profitto sull’agricoltura e tutt’oggi abbiamo grandi e piccoli imprenditori che producono tesori dalle nostre terre. Vedere questa struttura in queste condizioni è uno scempio”.

Poi illustra le soluzioni per il rilancio:”Immaginiamo solo per un secondo quanti posti di lavoro potrebbero nascere con 104 padiglioni in funzione a pieno regime 12 mesi l’anno. Per non parlare dell’enorme profitto che sarebbe per le casse comunali. Sono tanti i cittadini che vivono di agricoltura e tanti quelli che vivono del lavorano svolto nel nostro mercato”.

inlineadv

COMUNICATO STAMPA