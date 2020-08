Nuovo fidanzato per Belen Rodriguez. I paparazzi hanno beccato un bacio tra la showgirl e Antonio Spinalbese. Dopo giorni di indiscrezioni sembra così confermata la love story con l’hairstylist, sbarcato a Ibiza proprio per trascorrere del tempo con l’argentina. Spinalbese 25enne, amico di Patrizia Griffini e professionista scelto da tante vip, è stato immortalato mentre si scambiava un bacio mozzafiato con la Rodriguez.

Nelle immagini, pubblicate dal settimanale Vero, i due sono con un gruppo di amici a Milano. Una serata di divertimento trascorsa fra il Caffè Radetzky e El Porteno, ristorante argentino frequentato da Belen. “Si abbracciano e si lasciano andare a calde effusioni”, scrive il magazine, commentando gli scatti. Poco dopo Antonio sarebbe sbarcato a Ibiza, raggiungendo la Rodriguez.

inlineadv

Nuovo fidanzato di Belen

Prima dell’hairstylist, la showgirl ha avuto una breve love story con Gianmaria Antinolfi, imprenditore nel settore del lusso. Ora non si sa come sia nato il rapporto con il 25enne ma è probabile che a fare da cupido sia stata Patrizia Griffini, ex gieffina e grande amica della showgirl. Si chiude dunque definitivamente la storia con il marito Stefano de Martino?

I due sono ormai distanti da mesi. Un rapporto terminato dopo la quarantena per motivi che non sono ancora stati svelati. Non è chiaro cosa sia accaduto fra la modella e il conduttore di Made In Sud. D’altronde prima su Instagram, poi in un’intervista a Chi, la showgirl aveva raccontato la delusione e il dolore per l’ennesimo addio. “Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia – aveva confessato a Chi – perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.