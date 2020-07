Dopo la rottura con Stefano de Martino, impazza il gossip su Belen Rodriguez e il suo possibile nuovo fidanzato. Si tratterebbe di Gianmaria Antinolfi con cui la showgirl ha trascorso alcuni giorni a Napoli e Capri. Belen ha festeggiato il compleanno di Gianmaria nel capoluogo partenopeo.

Chi è Gianmaria Antinolfi, nuovo fidanzato di Belen?

Antinolfi lavora nel settore del lusso e ricopre la carica di sales director fashion al Caravel Pregiate Spa e al France Croco, due realtà che sono di proprietà della Kering, gruppo internazionale legato a brand importanti come Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen e Pomellato. A fare incontrare Gianmaria e Belen sarebbe stato Mattia Ferrari, fedele amico della showgirl argentina. Il creativo è stato accanto alla Rodriguez in questo momento difficile in cui sta superando la rottura con Stefano De Martino.

inlineadv

La serata trascorsa a Capri all’Anema e Core sabato è stata all’insegna del divertimento come testimoniato anche dalle stories di Instagram. L’imprenditore, la showgirl e alcuni amici hanno organizzato una gita in barca, scoprendo le bellezze di Capri. Con loro anche Jeremias, il fratello di Belen, con la nuova fidanzata Debora, Soleil Sorge, ex protagonista dell’Isola dei Famosi, e Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne. Per ora di Antinolfi non si sa molto e ovviamente sul gossip che circola tra lui e Belen non ci sono conferme.

Di certo l’amicizia tra i due l’ha portata a Napoli, a poca distanza da Stefano De Martino. Il conduttore di Made in Sud è stato a Procida venerdì sera. Sulla fine della loro storia non c’è mai stato un chiarimento. I due da quando è terminata hanno preferito non parlarne. Di recente i giornali di gossip avevano lanciato l’indiscrezione secondo cui Stefano avrebbe tradito la Rodriguez con Alessia Marcuzzi. Gossip poi subito smentito.